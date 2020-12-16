НАБУ снова обвинило Офис генпрокурора в саботаже

"Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что народу Украины посредством формулы "Роттердам+" нанесли многомиллиардный урон".

НАБУ снова обвинило Офис генпрокурора в саботаже
Фото: Сергей Нужненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро проинформировали комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики о проблематике расследования так называемого "дела Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что народу Украины посредством формулы "Роттердам+" нанесли многомиллиардный урон. И уже суд должен взвесить все обстоятельства и принять справедливое решение. Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на шесть обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть дело, чем лишил даже шанса на победу в состязательном процессе, что стало бы основой для дальнейшего возмещения убытков, причиненных государству", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на смене прокурора, однако это решение саботирует Офис Генерального прокурора.

Напомним, в ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам+" в связи с отказом от жалобы.

27 октября ВАКС отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии производства по делу "Роттердам+". Судья отметила, что удовлетворена жалоба АО "Никопольский завод ферросплавов". 24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело.

В конце августа САП сняла все подозрения, выдвинутые ранее в ходе расследования дела "Роттердам+".

В марте 2017-го НАБУ начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019 года, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.

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