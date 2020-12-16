Швеция рекордно увеличивает расходы на оборону из-за РоSSии
Это наибольшее увеличение бюджета на оборону в Швеции за последние 70 лет.
Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40% из-за роста напряженности в регионе, в частности, из-за РоSSии и ее военных возможностей.
Об этом сообщает Associated Press.
Предполагается, что объем бюджета до 2025 года достигнет 89 млрд крон ($10,6 млрд). Это наибольшее увеличение бюджета на оборону в Швеции за последние 70 лет.
"Есть много оснований предполагать, что военный потенциал РоSSии в абсолютном выражении будет расти в следующие десять лет", - говорится в принятом плане бюджета.
План предусматривает увеличение численности военных вооруженных сил Швеции с 55 тыс. до 90 тыс. до 2030 года и восстановление нескольких расформированных полков. Планируется также увеличить количество призывников до 8 тыс. ежегодно, это вдвое больше, чем в 2019 году. Предлагается также провести модернизацию вооружения.
Швеция сегодня тратит на оборону 1,1% ВВП.
Напомним, 11 декабря Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 год общим объемом более 740 млрд долларов. Документ предусматривает помощь для Украины в размере $250 млн и санкции против роSSийского газопровода "Северный поток-2".