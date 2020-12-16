Парламент Венгрии делает невозможным усыновление детей однополыми парами

Парламент также внес поправки в Конституцию Венгрии, определив семью как "союз отца, который является мужчиной, и матери, которая является женщиной".

Парламент Венгрии принял закон, согласно которому фактически невозможно усыновление детей однополыми парами.

Об этом сообщает Reuters.

В парламенте Венгрии большинство в две трети имеет партия "Фидес" Виктора Орбана. Предложенные партией власти поправки в законодательство позволяют усыновление детей только семейными парами, а людям без партнеров - только по специальному разрешению министра по делам семьи.

Парламент также внес поправки в Конституцию Венгрии, определив семью как "союз отца, который является мужчиной, и матери, которая является женщиной".

"Только семейные пары могут усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке", - говорится в законе.

Поправки к Конституции определяют пол человека неизменным от рождения, обосновывая это "ценностями, основанными на христианской культуре". Ранее усыновление ребенка однополой парой в Венгрии было возможно в случае представления одним из партнеров заявления как одинокого человека, поскольку Венгрия признает гражданские союзы.

Напомним, в 2019-м Венгрия отказалась от "Евровидения" из-за его связи с ЛГБТ. Официально в MTVA причины этого решения не назвали.