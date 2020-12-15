Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину

Шмид приняла предложение и посетит Киев, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с вновь назначенным генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Кулеба поздравил Шмид с назначением, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил ее осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с оккупированным Крымом.

"Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ ", - подчеркнул Кулеба.

Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями. Она заверила министра, что роSSийско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.