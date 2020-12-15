Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину

Шмид приняла предложение и посетит Киев, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Дмитро Кулеба і Гельга Шмід
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с вновь назначенным генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба поздравил Шмид с назначением, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил ее осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с оккупированным Крымом.

"Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями. Она заверила министра, что роSSийско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.

Напомним, в начале декабря совет министров ОБСЕ официально утвердил руководство Организации. Новым генеральным секретарем ОБСЕ стала немка Хельга Шмид. Она стала первой женщиной на этом посту.

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