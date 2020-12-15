Порошенко: Черновол находится под охраной украинского народа

По его мнению, из Черновил пытаются сделать человека, виновного в Революции Достоинства.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что обвинениями в умышленном убийстве во время трагических событий Революции Достоинства Татьяну Черновол пытались запугать. Об этом он заявил под стенами ГБР.

По мнению Порошенко, из Черновил пытаются сделать человека, виновного в Революции Достоинства.

«За участие в Революции Достоинства в той роли, которую сыграла Татьяна, будут давать ордена. Будут награждать государственными наградами. Именно такие, как Татьяна, являются символом украинского политика, украинского добровольца, украинского волонтера, символом женщины-украинки. Абсолютно бескомпромиссная, женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но которая смело выступала и против Януковича, и против его титушек, и против Портнова, и тех, кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров. На переднем крае была Татьяна Черновил», - напомнил Порошенко.

Он подчеркнула, что не оставит Черновил в одиночестве.

«Она находится под охраной украинского народа. Запомните и услышьте», - предостерег лидер оппозиции.