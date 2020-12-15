С начала суток оккупанты пять раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

С начала суток оккупанты пять раз открывали огонь на Донбассе
Архівне фото
Фото: Макс Левин

С начала суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное - дважды применяли для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер - дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.

"Вражеские выстрелы были неприцельны и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Хорошо зная коварство врага, украинские военнослужащие всегда готовы к его вероятным провокациям. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - заверили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 14 декабря, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В рядах ООС - без потерь.

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