Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков

Спикер парламента поручил профильным комитетам рассмотреть их заявления об увольнении.

Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку, - Разумков
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра охраны окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - сказал он на заседании Рады во вторник вечером.

Разумков поручил профильным комитетам рассмотреть заявления об увольнении.

Перед этим парламент принял бюджет на 2021 год.

Напомним, ранее сообщалось, что после принятия бюджета "Слуга народа" планирует провести заседание фракции по кадровым вопросам в правительтстве. На заседании будет присутствовать президент Владимир Зеленский. На повестке дня - поиск голосов за назначение Юрия Витренко на должность первого вицепремьер-министра, министра энергетики. Также будет рассматриваться назначение министра образования и агрополитики.

По информации источников LB.ua, министром по делам ветеранов планируют назначить генерал-майора СБУ Юлию Лапутину, министром экологии - исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха.

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