Дело против Черновол вел депутат от ОПЗЖ Мамка

По словам экс-депутата, в деле нет доказательств ее причастности к умышленному убийству, а есть только - к участию в штурме офиса Партии Регионов.

Дело против нардепа восьмого созыва Татьяны Черновол о штурме офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года вел действующий народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Григорий Мамка.

Об этом заявила сама Татьяна Черновол, передает журналист Lb.ua .

Черновол инкриминируют умышленное убийство работника офиса "Партии Регионов" Владимира Захарова во время штурма 18 февраля 2014 года. Сегодня ГБР вручило ей обвинительный акт, после чего дело направят в суд. Черновол - единственная протестующая, которую следствие идентифицировало. Однако, по ее словам, в деле нет доказательств ее причастности к умышленному убийству, а есть только доказательства участия в штурме офиса.

Как сообщила Черновол, следствие вели с 2014 года, а основной массив дела якобы сфальсифицировали в течение 2014-2016 годов. Расследование руководили начальник ГСУ МВД Александр Вакуленко и его заместитель Мамка.

"В деле есть документы о том, что Мамка давал указания следователям отчитываться ему пятницам о результатах расследования. Следствие вели тайно, дело почему-то скрывали и держали не на улице Богомольца (здание МВД , - ред), а в Печерском райотделе милиции. Сейчас Григорий Мамка - народный депутат от "ОПЗЖ". Кроме того, главный свидетель обвинения, давший показания, что я якобы призвала бить людей, в настоящее время работает помощником нардепа Мамки", - рассказала Черновол.

Фото: Катерина Петренко Фото: Катерина Петренко Фото: Катерина Петренко Фото: Катерина Петренко

Следствие пришло к выводу, что Черновол организовала штурм офиса Партии Регионов, следовательно, любые последствия - ее ответственность. Но для инкриминирования статьи об умышленном убийстве этого недостаточно. Черновол убеждена, что ей инкриминируют умышленное убийство только потому, что таким образом можно ее преследовать за Майдан, поскольку все другие статьи уголовного кодекса находятся сейчас под амнистией.

Важно добавить, именно Григорий Мамка и его 49 коллег от политических партий "ОПЗЖ" и "Слуги народа" в июне 2020 года обратились в Конституционный суд, чтобы снять амнистию с майдановцев.

"ПророSSийские силы сделали против меня дело и ждали своего часа. А сейчас они поднимают голову и заручились поддержкой Владимира Зеленского, потому что он заинтересован в дискредитации Майдана. По линии Мамки, Татарова, Бабикова они реализуют политические репрессии против патриотов", - считает обвиняемая.

По словам обвиняемой, инженер Владимир Захаров до последнего "подчищал" компромат и, очевидно, был убит своими. Как установила ее защита, в течение часа только Захаров не вышел из офиса, хоть майдановцы разыскивали работников, всех призывали покинуть задымленное здание и давали коридор.

В деле нет доказательств в подтверждение организации Черновол поджога и умышленного убийства, утверждает ее защита.

По словам адвоката Ирины Кузиной, судебно-медицинская экспертиза указывала как на отравление Захарова продуктами горения, так и на удар твердым тупым предметом по голове. Эксперты пришли к выводу: он получил рану головы глубиной в один сантиметр и от этого упал. Далее потерял много крови и задохнулся на первом этаже у выхода с тыла. Кроме того, пожарно-техническая экспертиза исключила причинно-следственную связь между непосредственными действиями Черновол и пожаром, возникшим во время штурма.

Черновол отмечает: ему дали приказ все демонтировать, а не покидать задымленный офис. Об этом красноречиво свидетельствуют четыре жестких диска, которые нашли на его теле.

"Я подозреваю, что Захарова могли убить свои. У него были наполовину сняты штаны и вывернуты карманы. Он что-то выносил у себя за поясом. Захаров занимался подчисткой компромата и выполнял чей-то приказ. Кто приказал ему оставаться? Дым в офисе был не от коктейлей Молотова, основная масса дыма шла из серверной. Серверная не имела окон на улицу, значит, кто-то поджег ее изнутри. Она больше всего выгорела, дым разошелся по первому этажу, где и погиб Захаров. Активисты поджечь изнутри серверную тоже не могли, потому что выносили различные документы и искали компромат. Интерес ее жечь был у другой стороны. Со стороны тыла "регионалов" также была машина, которая единственная сгорела во время штурма. По словам свидетеля, в той машине были документы. Кто именно ударил Захарова, каковы были причины и кто приказал ему оставаться, сторона обвинения до сих пор не установила, однако уже направила дело в суд. Это свидетельствует о нежелании ГБР установить объективные обстоятельства дела", - подытожила Черновол.

Напомним, 10 апреля 2020 года Черновол было сообщено о подозрении по пунктам 5, 12 части 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц".

Ее защита утверждает о возможной политической мотивированности уголовного преследования.

По словам адвоката, досудебное расследование по делу Черновол активизировалось после инцидента 28 января 2020 года во время проведения брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Тогда работники спецназа бюро нанесли ей телесные повреждения. Уголовное производство по этому поводу также расследует ГБР.