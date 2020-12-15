Парламент принял бюджет на 2021 год, предусмотрено повышение зарплат учителям и врачам

Также предусматривается создание спецфонда для финансирования бесплатной вакцинации и дополнительных доплат медикам.

Верховная Рада Украины на заседании 15 декабря приняла в целом проект бюджета на 2021 год.

Проект докладывал министр финансов Сергей Марченко. Также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

За документ в целом проголосовали 289 нардепов. Из них - 225 от "Слуги народа", 12 "Батькивщины", 21 "За будущее", 20 "Доверия" и 11 внефракционных.

"Бюджет следующего года - наша дорожная карта. При подготовке мы основательно проработали около 2500 поправок нардепов. Учтены парламентские предложения на сумму 14 млрд грн. Дефицит сектора общегосударственного управления по ВВП уменьшается с 5,8% до 5,24%, дефицит бюджета с 6% до 5,5% и составляет 246,6 млрд. Мы снизили дефицит бюджета на 23,3 млрд грн", - сообщил Марченко.

Между первым и вторым чтениями правительство увеличило прогнозируемые доходы на 21 млрд грн - с 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Расходы установлены на уровне 1347 млрд грн.

Этой суммы достаточно для финансирования всех приоритетных направлений, заверил министр. Предусмотрен рост расходов на здравоохранение, закупку вакцин от ковида, индексацию пенсий и доплат для пенсионеров старше 75, повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 26%.

Расходы на Офис президента, которые вызвали споры между первым и вторым чтением, сократили на 273 млн гривень. Из пенсионного фонда забрали 8 млрд, по образованию между первым и вторым чтением урезали более 4 млрд. Также бюджет повышает налоги для ФЛП. Зарплаты служащим ВСУ не поднимают.

Бюджетом предусмотрено создание специального Фонда (как ковидный этого года) для расходов на доплаты медикам и бесплатную вакцинацию.

Зарплаты учителям планируют повысить так: учителя без категории (после университета) будут получать 9511 (сейчас более 7000), учителя высшей категории сейчас получают 10600, будут 13400.

Повышение минимальной зарплаты будет происходить в два этапа: с января до 6000 гривень, с декабря (изначально планировали с июля - до 6500.

В бюджет также включили сохранение 13,44% акциза на постоянной основе в местных бюджетах.

Бюджетный комитет рекомендовал внести согласования и принять закон во втором чтении и в целом с дополнительными уточнениями и дополнениями.

Перед рассмотрением спикер Дмитрий Разумков объявил 15-минутный перерыв, чтобы согласовать проект бюджета с поправками в Бюджетный кодекс, принятыми на заседании. Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что парламентарии проголосовали за еще одну правку в кодекс по акцизам, и эта правка не согласуется с уже принятой.

По возвращении с перерыва нардепы проголосовали за еще один перерыв в пленарном заседании до 16:00, ведь процесс согласования бюджетного проекта с поправками в Бюджетный кодекс занял больше времени, чем планировалось. Рассмотрение проекта началось только в 17:25.

Напомним, что 13 сентября Кабинет министров одобрил на внеочередном заседании проект Госбюджета на 2021-й год.

Во время презентации проекта бюджета в парламенте 18 сентября министр финансов Сергей Марченко пояснил, что бюджет базируется на программе Кабмина и стратегических целях, определенных президентом. Министр считает, что запланированный на 2021 бюджетный дефицит 6% ВВП является оправданным, умеренным и соответствует общемировым тенденциям.

5 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. Парламент проголосовал за постановление о выводах и предложениях, которые должно учесть ко второму чтению правительство.

Проект ко второму чтению Кабмин одобрил 26 ноября. Правительство перенесло дату повышения минимальной зарплаты до 6500 на декабрь 2021. Сначала в планах правительства было повысить "минималку" до 6500 с июля 2021.

28 ноября Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2021 год на внеочередном заседании после 7 декабря.

Спикер парламента Дмитрий Разумков предполагал, что бюджет будут рассматривать либо на следующей пленарной неделе (с 15 декабря), или на внеочередном заседании.