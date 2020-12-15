Кличко обратился в полицию по поводу падения опор освещения на Шулявском мосту

"Однозначно, главная ответственность - на генеральном подрядчике, отвечающем за качество работ".

Кличко обратился в полицию по поводу падения опор освещения на Шулявском мосту
Фото: facebook/Кличко - мер

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" обратилось с заявлением в полицию из-за инцидента с падением на проезжую часть трех опор освещения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что в полицию по этому поводу обратился и он сам.

"Друзья! Относительно ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я", - написал Кличко в фейсбуке.

Сейчас, по его словам, эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор, а также обследуют другие.

"Однозначно, главная ответственность - на генеральном подрядчике, отвечающем за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента - чтобы виновные понесли ответственность!" - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, сегодня на Шулявском мосту в Киеве, который в декабре прошлого года открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. К счастью, люди не пострадали, однако сообщалось о поврежденном автомобиле и аварии на мосту.

В 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о закрытии его на реконструкцию. Работы начались весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали. Съезды с путепровода продолжили строить в 2020 году.

В 2019 году Шулявский мост открыли после реконструкции. Первым по нему проехался Кличко на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

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