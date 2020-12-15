Черновол вручили обвинение в убийстве работника офиса "Партии регионов" во время Майдана

Бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Черновол вручили обвинительный акт по делу об убийстве работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Вот, только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства", - написала Черновол и добавила фотокопию документа.

Напомним, Черновол была активной участницей революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Черновол заявила, что избиение было организовано тогдашней властью. В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Рады восьмого созыва.

В апреле Черновол вручили подозрение в убийстве работника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог дома на улице Липской, в котором был офис партии. В результате пожара погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров, находившийся в здании.