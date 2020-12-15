"Слуга народа" Колюх во время заседания бронировал отель в Доминикане - "Цензор.НЕТ"

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх, глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избранный в 92-м округе в Киевской области, вел переписку о гостиницах для отдыха.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"6 750 уже)))", - пишут "слуге народа".

"Ого" - отвечает Колюх. И получает ссылку на отель в Доминиканской республике - "Catalonia Bavaro Beach"

"Валера, выбираем рик... Вам бронировать? ... Египет растет тоже", - пишут Колюху.

"Заказывайте" - отвечает он.

Напомним, в октябре прошлого рок в объектив фотографа издания "Буквы" попала переписка нардепа Богдана Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей), который на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищен, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания нельзя".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он также сказал, что ему звонила жена, его "поблагодарила".

Позже депутат заявил, что публиковать фото переписки - это "не журналистика, а идиотизм". После этого издание обнародовало еще одну переписку нардепа с девушками.