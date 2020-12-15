Во Львов передали Вифлеемский огонь мира

С сегодняшнего дня огонь продолжит свой путь - пластуны передадут его во все школы, больницы, церкви, военные части, госучреждения и детские приюты.

Во Львов передали Вифлеемский огонь мира
Фото: пресслужба Львівської міської ради

Представители Львовского отделения Национальной скаутской организации "Пласт" передали работникам Львовского городского совета Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Без пластунов нет Рождества, вы предвестники Рождества. Благодарю вас за эту традицию, за ее сохранение, ежегодно, несмотря на обстоятельства, вы с нами. Этот год является особым, и я также по-особому к вам сегодня обращаюсь . Но это еще раз подтверждает, что этот огонь нам очень нужен, чтобы дать больше добра, радости и любви. Я бы очень хотел, чтобы все пластуны Украины и мира увидели этот прекрасный зал Львовского городского совета, и это наше предложение для пластунов - если вам надо проводить какие-то ваши сборы, то можете использовать этот большой сессионный зал. Желаю всем добра и много здоровья", - заявил во время церемонии мэр Андрей Садовый.

Мэр вышел на онлайн-связь, поскольку болеет коронавирусом.

Уже много лет пластуны принимают участие в традиционной церемонии передачи Вифлеемского огня мира.

Вчера львовские пластуны торжественно приняли Вифлеемский огонь от своих друзей скаутов-харцегов на украинско-польском таможенном переходе Рава-Руска-Гребенне.

С сегодняшнего дня огонь продолжит свой путь - пластуны передадут его во все школы, больницы, церкви, военные части, госучреждения и детские приюты.

Напомним, в январе 2020 года пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам на передовую. Они передали огонь военным и жителям прифронтовых городов.

Ежегодную предрождественскую традицию распространения Вифлеемского огня мира пластуны начали в Михайловском соборе 15 декабря. Уже 21-й год украинские скауты распространяют огонь как символ мира, единства и любви общинам городов, больницам, школам, детским домам.

Вифлеемский огонь мира ежегодно зажигают на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше австрийские скауты транспортируют его самолетом в Австрию.

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