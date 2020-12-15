Во время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских, - НПУ

Одного милиционера во время потасовки ударили по голове, другие получили ожоги глаз.

Фото: Макс Требухов

Во время столкновений с митингующими на Майдане Незалежности в Киеве пострадали около 40 полицейских.

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что одного милиционера во время потасовки ударили по голове, в результате чего тот потерял сознание. Другие получили ожоги глаз.

Правоохранители призывают участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Как сообщалось, сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем от площади Конституции до Майдана Незалежности. Когда они пытались установить палатки на Майдане, между митингующими и полицией возникла потасовка.

Сегодня утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева .

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, вышедшими на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой.

1 декабря Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП. 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год, до января 2022 года, возможна для ФЛП за исключением рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

4 декабря на митинге частных предпринимателей против введения обязательных кассовых аппаратов произошли столкновения протестующих с полицией.

15 декабря правоохранители усилили охрану в правительственном квартале.