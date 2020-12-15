ФОПы пострадали в Киеве в стычках с полицией: с Майдана увозят пострадавших

В Киеве обостряется противостояние ФОПов с властью. Массовая акция предпринимателей SaveФОП, которая с утра начиналась как мирное противостояние, сейчас переросла в столкновения демонстрантов с полицией.

В Киеве на Майдане произошли столкновения ФОПов с полицией: медики увозят пострадавших

Предприниматели заявили, что не уйдут с центра столицы до тех пор, пока власть не удовлетворит из требований, главное из которых – снять запрет на ограничения предпринимательской деятельности во время жесткого карантина.

Начавшись под стенами Верховной Рады, акция протеста затем охватила весь правительственный квартал. ФОПы попытались установить палатки на Майдане, заявив, что их акция протеста будет бессрочной – до выполнения властью всех требований. Полиция не дает протестующим закрепиться на площади и развернуть палатки.

В Киеве на Майдане произошли столкновения ФОПов с полицией: медики увозят пострадавших

Между наиболее воинственно настроенными ФОПами и полицией произошли столкновения, вследствие которых некоторые участники акции протеста получили телесные повреждения. Каков характер полученных повреждений – неизвестно. Сейчас к месту столкновений приехали несколько бригад скорой помощи, с Майдана увозят потерпевших.

Напомним, ранее парламент принял законы, которые помогут бизнесу выжить в карантин. В частности, речь идет о снижении налогового давления на бизнес, списание долгов и налоговых каникулах.


Марченко Любов, Тудей

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