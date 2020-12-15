Суд разрешил ГБР заочно расследовать дело в отношении экс-главы МВД Захарченко

Он скрывается от органов следствия, в мае 2018-го был замечен в Москве.

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществлять заочное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших Президента Украины, Министра внутренних дел Украины и его заместителя, главы Службы безопасности Украины и его первого заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки из 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленных нанесений тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

Ранее досудебное следствие по Захаренко в деле Майдана осуществлял Департамент спецрасследований ГПУ.

Напомним, 15 августа 2019-го Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк. Ранее Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре провести специальное (заочное) расследование в отношении экс-главы МВД по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции достоинства бежал в РоSSию и там получил гражданство. В мае 2018 года он был замечен на акции в Москве. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах активистов на Майдане.

Как сообщалось, вчера Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася в подследственность от Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований. В САП заявили, что судья Вовк не имел на это полномочий.