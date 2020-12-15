12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко

12 иерархов УПЦ Московского патриархата в 2018 году поставили свои подписи под обращением к Вселенскому патриарху Варфоломею об автокефалии для Украинской Церкви. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на канале UA: Первый рассказал экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Эти подписи есть у Его Святейшества Вселенского патриарха, потому что они самостоятельно прислали. Я думаю, когда-нибудь не исключено, что он их обнародует. Один из них уже умер, и я могу назвать его имя - это Владыка Софроний Митрополит Черкасский. Двое, кто поставили подписи, присоединились к церкви. Я очень благодарен, что у Владыки Симеона и Владыки Александра хватило воли для того, чтобы присоединиться и стать учредителями новой Церкви», - говорит Порошенко.

Петр Порошенко также напомнил, что тысячи верующих на площади перед Святой Софией два года назад молились несмотря на мороз с надеждой, что автокефальная Украинская церковь будет.

«Хочу подчеркнуть, что без Божьей помощи там точно не обошлось. Это была позиция, когда очень мужественное решение принял Филарет. Я до сих пор благодарен ему за это. Очень мужественное решение принимали отдельные иерархи церквей, сказавшие, что они работают на объединенную церковь. Хочу воспользоваться возможностью каждого из них поблагодарить», - подчеркнул Порошенко.