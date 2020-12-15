ФЛПы собрались под Радой, движение в центре Киева перекрыто

Митингующие собираются развернуть палатки на Майдане Незалежности.

Фото: Макс Требухов

Во вторник, 15 декабря, под стенами здания Верховной Рады в Киеве проходит многолюдный митинг ФЛП.

Как передает корреспондент LB.ua с места события, это самый многочисленный митинг предпринимателей за последнее время.

Организатор акции - движение SaveФОП. Предприниматели требуют отменить карантин для малого и микробизнеса, а также отмену кассовых аппаратов для определенных групп предпринимателей.

В связи с акцией перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах. Улица Грушевского, Садовая и Институтская перекрыты и для пешеходов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua, митингующие собираются развернуть палатки на Майдане Незалежности.

Напомним, 17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой.

1 декабря Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП. 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП за исключением рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

4 декабря на митинге частных предпринимателей против введения обязательных кассовых аппаратов произошли столкновения протестующих с полицией.

15 декабря правоохранители усилили охрану в правительственном квартале.

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