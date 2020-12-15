Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко

"Уже треть мирового православия признали Украину".

Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко
Фото: qha.com.ua

Еще две церкви «находятся на очень коротком расстоянии» до признания Православной Церкви Украины. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на канале UA: Первый рассказал пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь - одна из пятнадцати православных сестер-церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует», - отметил Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой""Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"
Посла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в ГаагеПосла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в Гааге
Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонтаПрезидент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонта
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
Блок рекламы


Похожие новости
12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко
Штепу исключили из партии и могут лишить депутатского мандатаШтепу исключили из партии и могут лишить депутатского мандата
Дело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - ПорошенкоДело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко
Порошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасностиПорошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасности
Порошенко требует вернуть вопрос о ПДЧ в повестку дняПорошенко требует вернуть вопрос о ПДЧ в повестку дня
Порошенко предложил обеспечить вакцинацию для всех украинцев на средства от ЕвросоюзаПорошенко предложил обеспечить вакцинацию для всех украинцев на средства от Евросоюза
Епископы РКЦ и УГКЦ призвали не закрывать храмы во время локдаунаЕпископы РКЦ и УГКЦ призвали не закрывать храмы во время локдауна
ВАКС оправдал начальника домоуправления в Яворове, который год назад готов был признать винуВАКС оправдал начальника домоуправления в Яворове, который год назад готов был признать вину
Прокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время МайданаПрокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время Майдана
США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости