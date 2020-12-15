Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко

Еще две церкви «находятся на очень коротком расстоянии» до признания Православной Церкви Украины. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на канале UA: Первый рассказал пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Почему это вообще стало возможным? Потому что ни Путин, ни Кирилл никогда не верили, что мы получим Томос. Но этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь - одна из пятнадцати православных сестер-церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности, по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует», - отметил Петр Порошенко.