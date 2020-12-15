Комитет Рады пытается найти выход, как сбалансировать бюджет после правовой коллизии с правками

При рассмотрении изменений в Бюджетный кодекс парламент принял две поправки, которые исключают друг друга.

Верховная Рада ушла на перерыв до 16:00, чтобы исправить ошибки предыдущих голосований.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"Во время голосования Бюджетного Кодекса 4100-д был проголосован ряд поправок по местным акцизам. Вышла небольшая правовая коллизия", - написал он.

Так, при рассмотрении изменений в Бюджетный кодекс Рада поддержала поправку нардепа от "Голоса" Галины Васильченко - о возвращении местному самоуправлению доли от акциза на топливо. А позже парламент проголосовал за похожую поправку.

Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временную меру, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов госбюджета.

"В эти минуты заседает бюджетный комитет и пытается найти выход, как теперь сбалансировать бюджет. Также видимо придется еще раз вернуться к голосованию за Бюджетный Кодекс", - отметил Железняк.

Напомним, сегодня Верховная Рада должна принять проект бюджета во втором чтении. Вчера профильный комитет одобрил текст проекта бюджета к рассмотрению, против принятия документа высказался один член Комитета - Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), воздержался также один - Владимир Цабаль (фракция "Голос").

Дмитрий Разумков выражал надежду на "спокойное" принятие Радой проекта бюджета, которое позволит избежать "так называемых новогодних бюджетных ночей, и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом".

Подробнее о том, что именно в проекте бюджета вызывает недовольство и споры среди народных депутатов, читайте в материале LB.ua "Бюджет-2021: смета бедной страны, находящейся в кризисе".