Инцидент на Ровенской АЭС заставляет задуматься о безопасности атомных станций - Гриб

Инцидент на Ровенской АЭС заставляет задуматься о безопасности атомных станций - Гриб

Недавний инцидент на Ровенской АЭС – лишний повод задуматься о безопасности на действующих атомных станциях. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"В эти выходные автоматическая система защиты внезапно "отрубила" от сети первый энергоблок на Ровенской АЭС. Выброса радиации не произошло. В воскресном сообщении атомщиков, которое появилось в три часа ночи, шла речь о том, что причина случившегося выясняется", - напомнила она.

В связи с этим В.Гриб напомнила, что абсолютное большинство энергоблоков построены в далекую советскую эпоху и у большинства из них скоро закончится срок эксплуатации.

При этом нардеп отметила, что существенная модернизация действующих атомных станций обойдется Украине очень недешево.

"В любом случае – наша главная задача не допустить повторения апрельских событий 86-го. Чтобы больше ни пожарным, ни военнослужащим, ни строителям, ни атомщикам, ни простым работягам не пришлось ликвидировать последствия "атомных" аварий", - подчеркнула она.

"Ну а сегодня – в День ликвидатора аварии на ЧАЭС – давайте вспомним каждого, кто в страшном апреле 86-го оказался в пекле катастрофы, кто жертвуя собой в нечеловеческих условиях, боролся с последствиями аварии и тем самым спас мир от еще большей трагедии", - заявила В.Гриб.



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