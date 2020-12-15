Литва с началом локдауна установит 250 блокпостов между городами

На контрольных пунктах, кроме физических барьеров, будут установлены видеокамеры.

В Литве установят 250 контрольных пунктов на въездах в города для контроля ограничений передвижения, введенных из-за коронавируса.

Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает LRT.

"На въездах в города будут расположены контрольные пункты, где будет осуществляться проверка граждан, въезжающих в города", - сказала министр.

По ее словам, на контрольных пунктах, кроме физических барьеров, будут установлены видеокамеры.

Ограничения на передвижение будут действовать в выходные и праздничные дни: с 1:00 дня пятницы 18 декабря по 9 утра воскресенья 20 декабря, далее с 1:00 дня 23 декабря до 9 утра 27 декабря, и на Новый год - с 1:00 дня 31 декабря 9 утра до 3 января.

В эти дни на дорогах и улицах будет работать около 920 полицейских экипажей, то есть примерно на 170 больше, чем обычно.

Напомним, 4 ноября правительство Литвы приняло решение о введении повторного карантина с 7 ноября. Правительство также планирует оказывать финансовую помощь, если из-за карантина оборот хозсубъектов упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность в соответствующем секторе, также столкнется с падением оборота.