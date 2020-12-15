Парламентский комитет рекомендовал Раде ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Соединенным Королевством

Соглашение также определяет сотрудничество в сфере безопасности и противодействия агрессии РоSSии в отношении Украины.

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал парламенту ратифицировать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил глава комитета Александр Мережко из фракции "Слуга народа". Инициатором законопроекта о ратификации является президент.

"Украина сделала еще один шаг к юридическому оформлению стратегического партнерства с Соединенным Королевством. Это историческое событие", - сказал Мережко.

Он также сообщил, что решение рекомендовать Верховной Раде ратифицировать соглашение было принято единогласно членами комитета.

"Соглашение имеет целью наиболее полное и эффективное обеспечение национальных интересов Украины и формирование качественно новой правовой основы отношений между Украиной и Соединенным Королевством, закрепив желание двух государств усилить и расширить дружбу и сотрудничество и установить отношения стратегического партнерства", - говорится в пояснительной записке.

В Соглашении говорится о совместной политике в отношении безопасности в Украине, временной оккупации Крыма Россией , торговле между нашим государством и Соединенным Королевством и развитии отношений в приоритетных сферах.

Стороны обязуются:

развивать отношения в сфере безопасности и обороны для преодоления угроз миру и стабильности;

создать условия для усиленных экономических и торговых отношений, в частности, благодаря созданию зоны свободной торговли

усилить сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности с целью укрепления верховенства права и уважения прав человека и основных свобод;

улучшить взаимодействие правоохранительных органов и судебной власти Сторон в целях противодействия общим транснациональным криминальным угрозам, а также коррупции

поддерживать и развивать сотрудничество в области образования, науки, культуры, делах молодежи и спорта с целью поощрения межчеловеческих связей и сотрудничества между Сторонами и их учреждениями, функционирующими в этих сферах

Согласно тексту Соглашения, принципы свободной рыночной экономики и стабильного развития должны составлять основу отношений Украины и Соединенного Королевства.

О безопасности

Документ, в частности, предусматривает содействие, сохранение и укрепление мира и стабильности в региональном и международном измерениях в соответствии с принципами Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, целей Парижской хартии для новой Европы 1990 года, а также на основе принципов, изложенных в Будапештском меморандуме.

Кроме того, Соглашение имеет целью усилить взаимодействие с целью мирного урегулирования конфликта, вызванного враждебными действиями РоSSии, на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также с целью экономического восстановления и реинтеграции.

Также стороны договариваются поддерживать политические, экономические, оборонные и реформы в сфере безопасности в Украине, направленные на реализацию ее европейских и евроатлантических устремлений, в частности, относительно членства в ЕС и НАТО.

Украина и Соединенное Королевство, согласно тексту Соглашения, должны сотрудничать на международной арене с целью сохранения политики непризнания попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ратификацией Соглашения Стороны подтверждают уважение к принципам, изложенным в Будапештском меморандуме, и преданность верховенству права, надлежащему управлению, борьбе с коррупцией, а также борьбе с различными формами транснациональной организованной преступности и терроризмом.

О РоSSии и ее враждебных действиях.

Соглашением определяется, что урегулирование конфликта, вызванного враждебными действиями РоSSии, на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, будет одним из ключевых вопросов стратегических политических отношений между Сторонами.

"Соединенное Королевство подтверждает приверженность отстаиванию на международном уровне политики непризнания попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в Соглашении.

Определяется также, что Стороны подчеркивают необходимость предоставления приоритетного места в международной повестке дня вопросу мирного решения конфликта между Россией и Украиной и выражают свое намерение в этом контексте координировать усилия с другими международными субъектами и организациями, в частности, путем сохранения международного давления на РоSSию и применения санкций в случае необходимости.

"Соединенное Королевство будет оказывать поддержку усилиям Украины, направленным на постконфликтное восстановление Донбасса, в частности, на восстановление экономики и инфраструктуры освобожденных территорий и реализацию социальных программ с целью реинтеграции местного населения", - определяет соглашение.

О политике миграции.

Документ определяет также приоритетные направления работы в области миграции, убежища и управления границами. Стороны должны сосредоточиться, в частности, на преодолении причин возникновения неурегулированной миграции, активно используя возможности сотрудничества в этой сфере с третьими странами и в рамках международных форумов.

О торговле.

Ожидается, что заключение Соглашения обеспечит условия бесперебойного функционирования режима свободной торговли между Украиной и Соединенным Королевством на уровне, которым сегодня установлен режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС .

Соглашение должно способствовать увеличению объемов торговли, прежде всего за счет торговли товарами в рамках беспошлинных тарифных квот.

"Согласно позиции ЕС , предусмотренный объем беспошлинных тарифных квот Соединенного Королевства будет предоставляться дополнительно к беспошлинным тарифным квотам в рамках Соглашения об ассоциации, размер которых, несмотря на выход Соединенного Королевства из ЕС , не будет уменьшен", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту Соглашения, Стороны отменяют все ввозные пошлины на продукцию происхождением из другой Стороны, за исключением определенных групп товаров. Ни одна сторона не может увеличить существующие пошлины или одобрить взимание любой новой пошлины на товар, который происходит из другой стороны. Стороны не должны вводить или сохранять в силе любые пошлины, налоги или любые другие равнозначные меры, которые налагаются на вывоз товаров или вводятся в связи с вывозом товаров на другую территорию.

Также Стороны не могут препятствовать экспорту и импорту товаров.