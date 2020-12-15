Тимошенко: закон об особом статусе Донбасса - точно не о мире

"Батькивщина" голосовала против продления на год особого статуса Донбасса.

«Батькивщина» проголосовала против закона об особом статусе Донбасса и ни разу не поддерживала этот закон.

Об этом в Facebook написала глава партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Мы никогда не голосовали, потому что этот закон является созданием государства в государстве. Это даже не федерализация. Это хуже. Это слабодушное согласие отдать нашу территорию навсегда под прикрытием так называемого «мирного процесса», - возмутилась Юлия Тимошенко.

Глава «Батькивщины» предостерегла, что пролонгированный депутатами закон «превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путем».

«В этом законе есть все: и проведение местных выборов на оккупированных территориях под дулами тяжелого оружия, и разрешение для террористических группировок создать на нашей земле собственные вооруженные силы, и формирование на Донбассе тотально неподконтрольных Украине органов власти», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» считает, что в 2014 году власти законом об особом статусе "сдали Донбасс" без боя.

«Я не верю, что предыдущий Президент Украины не понимал, что делает, когда продавливал этот закон в украинском парламенте. Это был унизительный спектакль в сессионном зале с выключенным табло для голосования, чтобы скрыть имена «героев», нажавших кнопку «за», - отметила Юлия Тимошенко.

«Это - не то, чего ждут люди по обе стороны от линии фронта. И этот закон точно не о мире! Советую внимательно изучить поименное голосование за закон об особом статусе Донбасса и понять, кто есть кто в украинском парламенте», - подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, во вторник Верховная Рада проголосовала за продление на год особого статуса Донбасса. Документ поддержали 304 народных депутата.