"Слуга народа" ищет голоса для назначения Юрия Витренко министром энергетики, - источники

На повестке дня также назначение министра образования и министра по делам ветеранов.

"Слуга народа" после принятия закона о Государственном бюджете на 2021 год планирует провести заседание фракции по кадровым вопросам в правительстве. На заседании будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

Об этом LB.ua сообщили несколько источников в "Слуге народа".

"После принятия бюджета в 17:30 состоится еще одно заседание фракции (вчера было заседание фракции по бюджету, - ред.). Будем рассматривать кадровые вопросы, которые вчера были сняты", - рассказал депутат.

По информации источников, на повестке дня - поиск голосов за назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра, министра энергетики.

"После увольнения и.о. министра Ольги Буславец сектор энергетики остается без руководителя. Витренко - креатура Игоря Коломойского. Еще на стадии обсуждения бюджета группе Коломойского обещали назначение Витренко в обмен на голоса за бюджет на 21 год. Поэтому группа «За будущее» и люди Коломойского во фракции поддержат бюджет. Понятно, что такая перспектива, мягко говоря, не очень нравится депутатам-мажоритарщикам Ахметова", - рассказал собеседник.

По словам другого нардепа, "если с Витренко, за которого к концу недели проголосует Рада, все понятно. То по другому кадровому вопросу - назначению министром образования Сергея Шкарлета - еще идут торги.

"Не все депутаты даже в нашей фракции готовы голосовать за него. Очень много зашкваров, он очень токсичен", - добавил депутат.

Однако другие источники LB.ua в "Слуге народа" в понедельник после заседания фракции положительно оценивали перспективы назначения Шкарлета.

"Он уже зарекомендовал себя. Поэтому есть вероятность, что голоса будут. А что касается Витренко, то там другая история. Поэтому еще вопрос. Относительно слухов об увольнении министра экологии (Романа Абрамовского), то этот вопрос снят. Его не будут увольнять. Если кадровые вопросы будут согласованы, то их могут рассмотреть до конца недели", - рассказал нардеп.

Также, по информации источников, министром по делам ветеранов планируют назначить генерал-майора СБУ Юлию Лапутину.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября принял решение уволить временно исполнявшую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

В мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что НАК решил освободить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

В июне ректоры вузов на встрече с президентом Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты эту идею не поддержали, поэтому Кабмин назначил его исполняющим обязанности министра. Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета в соавторстве ректора Черниговского НТУ. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного тремя годами ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.

Образовательные общественные организации написали открытое обращение к президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру и народным депутатам с просьбой не назначать Сергея Шкарлета министром образования и науки. Ранее Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет на заседание не пришел.