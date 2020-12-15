Оккупанты открывали огонь у Авдеевки и Водяного

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Оккупанты открывали огонь у Авдеевки и Водяного
Фото: Макс Левин

Незаконные вооруженные формирования РФ по состоянию на 12 часов 15 декабря дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня. На Донецком направлении роSSийско-оккупационные войска открывали неприцельный огонь из подствольных гранатометов вблизи Авдеевки и Водяного", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки 14 декабря, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В рядах ООС - без потерь.

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