Оккупанты на Донбассе четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня

В рядах ООС без потерь.

Оккупанты на Донбассе четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 14 декабря, зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.

Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"Все огневые провокации противника не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке.

Сообщается, что с начала текущих суток, 15 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, 13 декабря задокументировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди украинских военных не было.

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