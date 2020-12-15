Нардеп Герус заболел ковидом

"Заболели всей семьей, дети переносят легче всех, практически бессимптомно".

Нардеп Герус заболел ковидом
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заболел коронавирусной болезнью.

Об этом народный депутат сообщил в фейсбуке.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома", - написал он.

Герус сообщил, что ковидом "заболели всей семьей". По его словам, дети переносят болезнь легче всех, практически бессимптомно.

Вчера спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 14 декабря в Верховной Раде коронавирусом переболели более 200 работников и 128 народных депутатов. До сих пор болеет 21 нардеп.

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