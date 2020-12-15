Нардеп Герус заболел ковидом

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заболел коронавирусной болезнью.

Об этом народный депутат сообщил в фейсбуке.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома", - написал он.

Герус сообщил, что ковидом "заболели всей семьей". По его словам, дети переносят болезнь легче всех, практически бессимптомно.

Вчера спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на 14 декабря в Верховной Раде коронавирусом переболели более 200 работников и 128 народных депутатов. До сих пор болеет 21 нардеп.