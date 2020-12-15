Штепу исключили из партии и могут лишить депутатского мандата

В Славянском горсовете "Партия мира и развития" и "Оппозиционный блок" подписали меморандум о сотрудничестве.

Штепу исключили из партии и могут лишить депутатского мандата
Фото: скрін відео

"Партия мира и развития" решением политсовета исключила из своих рядов Нелли Штепу, которая была избрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы.

Об этом сообщила глава организации "Партия мира и развития" в Донецкой области Ирина Ольховая, передают "Новости Донбасса".

По словам Ольховой, Штепу намерены лишить депутатского мандата, но, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год.

Также "Партия мира и развития" и "Оппозиционный блок" подписали меморандум о сотрудничестве. Обе политсилы намерены координировать свои действия в горсовете Славянска и выразили поддержку мэру города Вадиму Ляху.

Между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри "Партии мира и развития" произошел скандал: Нелли Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.

После этого "Партия мира и развития" выступила с заявлением, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия пообещала инициировать процедуру отзыва Штепы - лишения ее депутатского мандата.

11 декабря состоялось первое заседание Славянского горсовета, в котором Штепа приняла участие как депутат. Штепа является обвиняемой в сепаратизме.

Напомним, Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее пребывании в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиним. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и "защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что вошел в Крым.

Штепу задержали в июле 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Сама Штепа заявляла, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.

С 10 ноября 2015 года мэром Славянска является глава местной организации "Оппозиционного блока" Вадим Лях. На своих агитационных бордах он размещал слова "Любить Славянск, как Неля".

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