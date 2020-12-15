Педагоги просят не назначать Шкарлета министром образования и науки

Образовательные общественные организации написали открытое обращение к президенту, главе Верховной Рады Украины, премьер-министру и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Обращение уже подписали ОО "Смарт освіта", "БАТЬКИ SOS", "Батьківський контроль", "Центр Інноваційної освіти “Про.Світ”", "Ре:Освіта", благотворительная организация "Благотворительный фонд" ГОФ "", ГС "Международный институт интегрального развития ".

"К сожалению, приходится констатировать, что назначенный в конце июня 2020 года временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет не только не смог поддержать конкретными действиями необходимые реформы, но и сделал все возможное, чтобы остановить их продвижение, а иногда и откатить назад. Мы обеспокоены тем, что последние месяцы работы МОН характеризуются тотальным равнодушием к, в особенности, сфере школьного образования", - говорится в заявлении.

Подписавшие перечисляют неудачные шаги и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета:

провалена подготовка к началу нового учебного года 2020-2021;

педагоги не получили никакой помощи для закупки необходимых средств индивидуальной защиты для безопасного проведения занятий в школах;

сфера образования пострадала больше всего во время подготовки Государственного бюджета 2021 после первого чтения;

подходы к финансированию образовательной сферы, предложенные проектом Государственного бюджета 2021, уменьшают финансирование образования и нивелируют инициативы Президента Украины;

в.и.о министра образования и науки имеет подтвержденный академический плагиат в научных работах;

украинское общество лишено права на понимание, в чем заключается образовательная политика государства.

"Мы обращаемся к вам с просьбой объективно оценить деятельность и бездеятельность Министерства образования и науки Украины в течение последних 5 месяцев и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины кандидатуру на пост министра образования и науки Украины профессионального и ценностного человека, который бы болел за образование и делал все, чтобы помочь сфере не просто выжить в эти сложные времена, но и вернуться на путь необходимых качественных изменений", - отмечают в заявлении.

Ранее к главе Верховной Рады и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки обратились ученые.

Кроме того, вчера в комментарии LB.ua народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура после заседания фракции также сообщил, что принятие бюджета возможно или до конца недели, или на внеочередном заседании Рады. А вот кадровые вопросы, в частности назначение и.о. министра образования Сергея Шкарлета министром, пока сняты с повестки дня.

Напомним, Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет на заседание не пришел.

2 июня ректоры вузов на встрече с президентом Владимиром Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты Верховной Рады эту идею не поддержали, поэтому Кабинет Министров назначил его исполняющим обязанности министра. Комментируя это решение, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Рада не отказывалась назначать Шкарлета, а Кабмин сделал его и.о., чтобы дать шанс "проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета в соавторстве ректора Черниговского НТУ. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного тремя годами ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.

3 июля Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате.

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил ему нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".