Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех"

Армения отдала 12 пленных Азербайджану, получив взамен 44 человека.

Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех"
Фото: Karo Sahakyan / PAN

Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по принципу "всех на всех". Об этом вечером 14 декабря сообщил командующий роSSийскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает DW.

По словам Мурадова, роSSийским военным самолетом в Баку были доставлены и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. "Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, прибывшие со мной на аэродром Эребуни", - отметил Мурадов, цитирует информагентство "Интерфакс".

Он добавил, что этот обмен военнопленными провели по трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и РоSSии от 9 ноября.

Военный конфликт за спорные территории в Нагорном Карабахе, которые с 1990-х годов находились под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных боевых действий.

Бои продолжались шесть недель, а 9 ноября при участии РоSSии Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над тремя районами, принадлежавшими к так называемому поясу безопасности непризнанной "НКР": Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе .

Согласно этому документу, войска сторон конфликта останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся роSSийские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ РоSSии. За время боевых действий осенью военные потери обеих сторон превысили пять тысяч человек.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

11 декабря Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения.

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