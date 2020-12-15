Клинтон призвала отменить коллегию выборщиков в США

Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что США следует отменить коллегию выборщиков.

Об этом она заявила после того, как в роли одного из выборщиков от штата Нью-Йорк отдала голос за демократа Джо Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

"Я верю, что мы должны распустить коллегию выборщиков и избирать президента на всенародном голосовании, как и других чиновников. Но поскольку она все еще существует, я горжусь, что проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис", - написала Клинтон в твиттере .

Ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон, в этом году также входит в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк. В США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми.

В 2016 году Трамп выиграл выборы благодаря американской избирательной системе делегатов (304 голоса делегатов против 227), но проиграл Клинтон по количеству прямых голосов американцев - 62,98 млн голосов у республиканца против 65,85 млн голосов у демократки.