Рада приняла законопроект об административной ответственности судей Конституционного суда

За проголосовал 321 депутат.

Рада приняла законопроект об административной ответственности судей Конституционного суда
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях об особенностях составления админпротоколов в отношении судей, судей Конституционного суда.

За соответствующее решение проголосовал 321 депутат.

"Закон устанавливает особенности составления админпротокола в отношении судей - именно поэтому КС отменил законы, позволяющие НАПК делать проверки деклараций", - отметил Сергей Алексеев ("Европейская солидарность").

Речь идет об ответственности судей по следующим статьям: 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-9 (непринятие мер по противодействию коррупции), 188-46 (невыполнение законных требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) , 212-15 (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, нарушение порядка предоставления или получения финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации или агитации референдума).

Законопроектом предусматривается, что составить административный протокол в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины может только глава НАПК или его заместитель - с обязательным уведомлением об этом Высшего совета правосудия и председателя Конституционного Суда.

Протокол вручается судье, судье Конституционного Суда Украины исключительно путем направления его средствами почтовой связи с предоставлением ему возможности подать свои письменные замечания и возражения или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов.

Предоставление таких объяснений возможно путем их направления средствами почтовой связи или лично судьей, судьей Конституционного Суда Украины в возможном присутствии соответственно инспектора Высшего совета правосудия или главы Конституционного Суда Украины (или его заместителя).

НАПК будет иметь полномочия передавать протокол об административном правонарушении в суд только в случае получения от судьи, судьи Конституционного Суда объяснений (возражений) на протокол, или по истечении отведенного законом срока для их подачи.

Напомним, что это один из законопроектов, разработанных межфракционной группой для урегулирования конституционного кризиса, вызванного решением КСУ. Еще один законопроект - о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Он восстанавливает полноценную работу НАПК, его на заседании 15 декабря принял парламент.

Как известно, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

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