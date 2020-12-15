Парламент вернул полномочия НАПК

Законопроект восстанавливает те полномочия НАПК, о которых Конституционный суд не привел правовой позиции относительно их неконституционности.

Парламент вернул полномочия НАПК
Фото: Цензор

Верховная Рада приняла в целом проект закона №4470, который восстанавливает полноценную работу НАПК, заблокированную скандальным решением Конституционного суда Украины.

Документ голосовали за основу и в целом, его поддержали 321 нардеп (первое чтение) и 300 (второе чтение).

Законопроект восстанавливает позиции НАПК в отношении проверок деклараций. Анастасия Радина ("Слуга народа") как представитель рабочей группы, работавшей над документом, объяснила, что закон соответствует выводам Венецианской комиссии.

"Законопроект восстанавливает те полномочия НАПК, о которых Конституционный суд не привел правовой позиции относительно их неконституционности. Он устанавливает особенности осуществления антикоррупционных мероприятий в отношении судей", - пояснила она.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения в законодательство должны обеспечить полноценное функционирование НАПК. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

7 декабря сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

Также парламент должен принять закон, предусматривающий административную ответственность для судей Конституционного суда.

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