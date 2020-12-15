Рада в первом чтении поддержала изменения в назначении членов Нацсовета теле- и радиовещания

Кандидатуры смогут подавать не только президент и Рада, но и ГО.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

За соответствующее решение проголосовали 269 нардепов.

"Целью принятия законопроекта является необходимость выработки действенной процедуры назначения и прекращения полномочий членов Национального совета, поскольку существующая процедура назначения, определенная действующим законодательством, не может полноценно гарантировать принцип независимости и эффективные и прозрачные механизмы деятельности государственного регулятора. Одной из главных задач предлагаемых изменений является урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Национального совета", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается изменить алгоритм назначения членов Нацсовета. Согласно действующему законодательству, кандидатуры могут подавать депутатские фракции и группы, и президент. Сейчас же предлагается предоставить такое право еще и общественным союзам и творческим объединениям.

Также ограничивается сроком в 85 дней процесс назначения членов Совета, предусматривается создание конкурсной комиссии.

Нардепы при обсуждении отметили, что депутатов хотят лишить права голосовать за отдельные кандидатуры, можно будет голосовать только пакетно. Также усиливается норма о возможности президента и Рады отправить весь состав Нацсовета в отставку, признав неудовлетворительным ее отчет.

Кроме того, закон "устанавливает произвольные возможности" для проверок лицензиатов, отметил нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович.

Фракция "Голос" также выступила против пакетного голосования, предоставление права выдвигать кандидатуры общественным объединениям и творческим союзам.

"При условии устранения этих моментов, фракция "Голос" будет готова поддержать этот законопроект", - отметила Соломия Бобровская.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич в предлагаемом проекте видит усиление давления на Нацсовет и на свободу слова.

Павел Бакунец ("Довира") выступил за проект, ведь документ предусматривает назначение кандидатов с гендерным равенством. Также он поддержал норму о том, что кандидатов могут подавать ОО и творческие союзы в сфере теле- и радиовещания.

"Законопроект более чем вдвое сокращает оклады членов Нацсовета, поэтому депутатская группа "Доверие" будет поддерживать законопроект, но только в первом чтении ... Мы должны выработать законопроект, который бы устроил и органы власти, и СМИ ", - отметил он.

В поддержку документа выступила и группа "За будущее".

Напомним, что Национальный совет является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.

Она состоит из восьми человек. Из них четыре члена Национального совета назначаются Верховной Радой Украины и четыре члена Национального совета назначаются Президентом Украины.