Рада еще на год продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Верховная Рада на заседании 15 декабря продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года.

Срок его действия истекает 31 декабря 2020 года. За продление проголосовали 304 нардепа. Документ проголосовали и за основу, и в целом.

"Это на первый взгляд формальный шаг, но это очень важное решение для продолжения мирного процесса в Минском формате и Нормандском формате", - отметил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Андрей Костин ("Слуга народа") отметил, что продолжение действия закона необходимо для дипломатических переговоров.

"Наличие этого закона является базой для продолжения мирного процесса, чтобы территориально целостная Украина была восстановлена. Прошу вас не верить манипуляциям некоторых политиков, которые говорят о том, что этот закон предусматривает какие-то ситуации, которые не соответствуют Конституции", - заявил он.

Сергей Рахманин от фракции "Голос" выступил за проект закона и призвал нардепов поддержать документ. Против выступила "Батькивщина".

Принятый документ не предусматривает никаких изменений в законе, кроме срока действия.

Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областей и развития территорий.

Напомним, что 7 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»", который предлагает продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Авторами проекта является группа народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Александром Корниенко и Давидом Арахамия.

Парламент принял закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО осенью 2014 года, но внес в него изменения весной 2015 года, которые так и не позволили ему заработать - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников . При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Действие закона подошло к концу 18 октября 2017 года, но за полторы недели до этого его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.

В декабре 2019 года Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.