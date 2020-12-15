Рожкова и Сологуб прокомментировали новое распределение полномочий в НБУ

Заместители председателя Нацбанка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб прокомментировали новое распределение полномочий в НБУ. Об этом они написали в соцсетях.

По словам Рожковой, новая структура, однозначно лучше предыдущей.

«Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора и департамент финстабильности. Да, мы действительно разведем методологию и надзор за отдельным блоком», - написала заместитель председателя в фейсбуке.

Рожкова отметила, что во-первых, если улучшать, то действительно улучшать (кстати, это было в предыдущих планах).

По ее словам, в блоке «Рыночные операции» есть потенциальный конфликт интересов. Ведь «Рыночные операции» - это, в том числе операции по рефинансированию.

«Очень хорошо, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами. Но плохо, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами (возможно лишь отдельными) правления НБУ», - написала она.

Заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб считает новую смену оргструктуры центробанка угрозой для финансовой стабильности.

В то же время он поддержал отмену неоправданных, по его мнению, изменений в оргструктуре НБУ.

«Поддерживаю отмену неоправданных изменений в оргструктуре НБУ. Но считаю, что распределение полномочий между членами правления не соответствует их профессиональному профилю и несет риски для эффективного выполнения НБУ функции по поддержанию финансовой стабильности», - написал он в Twitter .

Предыстория

11 декабря в Национальном банке произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения.

Рожковой поручили руководить финансово-административным и операционным блоком, а Сологуб будет руководить вертикалью «Монетарная стабильность».

В октябре Нацбанк частично изменил вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений НБУ между ними. Также произошли изменения в распределении вертикалей подчинения за членами правления Нацбанка.

Правление НБУ создало новую вертикаль - Регулировка финансового сектора. Руководство и контроль за деятельностью подразделений осуществляла Рожкова. До принятия этого решения первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отвечала за пруденциальный надзор.