Минфин гарантировал медицинскому комитету Рады деньги на бесплатную вакцинацию населения

Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровья нации по финансированию отрасли здравоохранения в следующем году, в частности, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получит все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП", - написал Радуцкий в фейсбуке.

Он напомнил, что во вторник, 15 декабря, в Верховной Раде начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению.

"Еще с начала бюджетного процесса Комитет по вопросам здоровья нации четко отмечал, что законодательная норма о 5% от ВВП на медицину должна быть сохранена. Мы также направили правительству наши предложения, предусматривающие увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн, а также дополнительное финансирование лекарств для пациентов с онко и орфанными заболеваниями на 7,7 млрд грн. К сожалению, к нашим предложениям прислушались лишь частично", - добавил глава комитета.

По его словам, экономические условия сегодня действительно очень сложные. Пока трудно прогнозировать, насколько быстрым будет восстановление экономики в следующем году.

"Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных «ковидных» пакетов. Норма о 5% ВВП остается в Бюджетном кодексе, хотя были попытки от нее избавиться ... сохранение нормы дает нам возможность требовать, чтобы любые дополнительные поступления в государственную казну направлялись на финансирование сферы здравоохранения", - пояснил Михаил Радуцкий.

10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах вакцинировать всех граждан бесплатно. Сначала будут вакцинировать группы риска - более 20 млн человек.

Как сообщалось, Минздрав просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, однако в проекте бюджета были заложены 2,6 млрд.