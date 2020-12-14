Мэр Кличко призвал депутатов принять бюджет на следующий год без политики и популизма

Мэр Киева подчеркнул, что бюджет нужно принять в сжатые сроки.

Мэр Кличко призвал депутатов принять бюджет на следующий год без политики и популизма
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета рассмотреть проект бюджета столицы на следующий год без политики и популизма. Об этом он заявил во время открытия заседания Киевского городского совета.

Он отметил, что бюджет нужно принять в сжатые сроки.

«Сегодня главный вопрос, ради которого мы собрались, - мы должны принять к рассмотрению проект бюджета столицы на следующий год. Смету нужно принять в сжатые сроки - у нас осталось фактически две недели. Поэтому я прошу всех ответственно отнестись к своим обязанностям перед киевлянами и эффективно работать. Потому что от этого зависит, какую смету мы примем. Как жить и развиваться будет столица в следующем году», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что более пяти лет бюджет Киева является открытым и прозрачным. Любой в режиме онлайн может посмотреть, сколько поступлений получает город, и на какие расходы идут деньги общины. От конкретного ЖЭКа или детского сада до отдельных коммунальных предприятий.

По его словам, закупки через систему ProZorro столица тоже ввела первой. И эта информация открыта, и с ней всегда можно ознакомиться.

«Поэтому давайте работать без политики и популизма. И доработаем и примем бюджет, оптимальный в этой сложной ситуации. Потому что мы видим падение экономики, видим, как еле выживает бизнес. А это все - поступления, которые мы недополучаем в бюджет города. Поэтому надо сосредоточиться на главных направлениях и статьях, обеспечивающих жизнедеятельность столицы и ее дальнейшее развитие. А сделано для этого уже немало», - отметил Виталий Кличко.

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