Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в основных делах по Приватбанку

"Абсолютно конкретные следующие шаги" будут "сделаны в ближайшее время".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров, расследующих дела, связанные с группой "Приват".

Об этом Венедиктова сообщила 14 декабря.

"Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой «Приват». По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах", - написала она в фейсбуке.

Генеральный прокурор сообщила, что удалось найти взаимопонимание "с коллегами" и наметить "абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время".

Как сообщали, 9 декабря суд возобновил производство относительно возврата Приватбанка Коломойскому.

24 ноября Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners.