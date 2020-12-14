Зеленский: Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей

Денис Шмыгаль отметил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду.

Зеленский: Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей
Фото: facebook/Офіс Президента України

Уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые строят по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Офис президента.

"Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного, и у второй половины отделений уже имеется завершенная проектная документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", - заявил Зеленский во время селекторного совещания.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сейчас для больных COVID-19 выделено более 63 тыс. коек, более 35 тыс. из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тыс. коек.

Напомним, 10 декабря министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что 131 приемное отделение, включенное в этом году в программу «Большая стройка», уже готово к установке медицинского оборудования, в частности, компьютерных томографов и ангиографов. Сейчас лучше всего с этой задачей справляются Донецкая, Херсонская и Черновицкая области.

В целом в программе «Большая стройка» принимают участие 210 приемных отделений опорных больниц по всей стране. Реконструкция осуществляется с учетом ограничений пандемии.

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