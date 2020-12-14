Совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро из-за большого количества женщин на руководящих должностях

В совете Парижа, где большинство имеют социалисты, доля женщин на руководящих должностях достигла 69%.

Совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро из-за большого количества женщин на руководящих должностях
Фото: Александр Рудоманов

Городской совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро за дискриминацию в отношении мужчин.

Про это сообщает The Times.

Правительство Франции наложило штраф после того, как выяснилось, что женщины получили 11 из 16 постов директоров и заместителей директора в совете в 2018 году.

Согласно законам Франции, национальные правительственные ведомства и местные советы должны гарантировать, что ни один из полов не получает более 60% высокопоставленных назначений в любой конкретный год.

В совете Парижа, где большинство имеют социалисты, доля женщин на руководящих должностях достигла 69%.

Напомним, в июле стало известно, что Франция пригрозила Польше "серьезными последствиями" за выход из Стамбульской конвенции. Министр по делам Европы Клеман Бон отметил, что Польша может получить "удар по кошельку".

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и о борьбе с этими явлениями (таково официальное название Стамбульской конвенции) имеет целью защиту женщин от всех форм насилия и дискриминации.

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