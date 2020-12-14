Оккупанты обстреляли позиции украинских военных около Водяного

Боевики все чаще используют оружие запрещенного калибра и беспилотные летательные аппараты.

Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил у населенного пункта Водяное.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Оккупационные войска вновь обстреляли позиции украинских воинов неподалеку Водяного на Приазовье. Враг все чаще нарушает режим прекращения огня и провоцирует украинских морских пехотинцев, которые держат оборону на этом направлении, открыть огонь", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что украинские военные констатируют рост числа враждебных обстрелов. Боевики все чаще используют оружие запрещенного калибра и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, за минувшие сутки, 13 декабря, задокументировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди украинских военных нет.