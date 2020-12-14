Дональд Трамп отказался от прививки от коронавируса

Дональд Трамп отказался от прививки против коронавируса. Он заявил, что сотрудникам Белого Дома, включая и его самого, незачем предоставлять приоритет в вакцинации. Об этом американский гарант написал в своем Twitter.

Трамп отказался от прививки от коронавируса: президент заявил, что не нуждается в первоочередном вакцинировании

Такой ответ дал Трамп на информацию, появившуюся несколькими днями ранее, о том, что первых лиц государства, а также других сотрудников Белого дома будут прививать в первую очередь. Причем сообщалось, что президента и его окружение начнут прививать уже с сегодняшнего дня, 14 декабря. Трамп заявил, что люди, работающие в Белом доме, могут получить заветную прививку несколько позже, чем другие сограждане, которые в ней нуждаются больше.

При этом Дональд Трамп заметил, что, конечно, здесь могут быть исключения. При необходимости первоочередно вакцинируют и сотрудника Белого дома, однако делать это планомерно не стоит.

"Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую вакцинироваться, однако надеюсь сделать это в подходящее время", - отметил Дональд Трамп.

Трамп отказался от прививки от коронавируса: президент заявил, что не нуждается в первоочередном вакцинировании

Отказываясь от прививки в первую очередь, президент несколько схитрил. Ведь Дональд Трамп не так давно, в октябре, уже перенес коронавирус. И, конечно, по всем законам логики, у него сейчас есть иммунитет от COVID-19. Конечно, он остро не нуждается в прививке, потому как защищен естественным путем, чего не скажешь о его коллегах, которые еще не болели. Не удивительно, что он геройствует и не хочет прививаться первым.

Кстати, Дональд Трамп заявил, что готов получить прививку не только американской, но и любой иностранной вакциной, которая будет признана медиками эффективной в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее Дональд Трамп принял решение запретить экспорт американской вакцины от коронавируса. По крайней мере – временно, пока не удастся полностью удовлетворить внутренний спрос.


Марченко Любов, Тудей

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