Украина не считает поражением решение арбитража о моратории на экспорт леса-кругляка

Европейский союз в воскресенье объявил о победе в арбитраже с Украиной относительно запрета на экспорт леса-кругляка, но в Украине не считают принятое арбитрами решение поражением.

Об этом говорится в заявлении торгового представителя Украины Тараса Качки в колонке в "Европейской правде".

Арбитраж действительно установил, что введенный в 2015 году запрет экспорта не соответствует Соглашению об ассоциации Украины и ЕС . Но Качка подчеркнул, что это признание не означает, что запрет экспорта нужно отменить.

"Во-первых, арбитры признали, что ограничивать экспорт леса нельзя. Если есть надлежащее обоснование, то ограничения имеют право существовать. Это, в частности, касается запрета экспорта отдельных сортов леса, который был введен в 2005 году. Арбитры признали, что он является обоснованным. .. во-вторых, арбитры понимают, что тема леса очень чувствительная, и решение проблемы не может заключаться только в отмене запрета экспорта", - написал Качка.

По мнению Минэкономики, арбитры рекомендовали Украине принять комплексное решение, а не просто отмену запрета на экспорт. Его краеугольным элементом станет создание внутреннего рынка древесины с цивилизованными правилами.

Кроме того, Украина собирается достичь договоренностей с Евросоюзом о том, как контролировать торговлю лесом.

"Так или иначе, в откровенно проигрышном деле мы смогли добиться того, что доказали: запрет экспорта леса имеет право на существование, если он хорошо обоснован, а изменения в запрет экспорта Украина определяет сама с учетом всех особенностей торговли лесом", - написал Качка.

Напомним, запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 сроком на 10 лет.

Евросоюз настаивает, что такое решение противоречит ст. 35 Соглашения об ассоциации ("Ограничение экспорта или импорта"), согласно которой ни одна из сторон не должна вводить или сохранять в силе любые запреты, ограничения или равнозначные меры на импорт любого товара другой стороны или экспорт любого товара, предназначенного для территории другой стороны.