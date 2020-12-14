НАПК заявило, что суды необоснованно закрывают дела о конфликте интересов

На сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения.

Глава НАПК Александр Новиков обратился к генпрокурору и главе Верховного Суда из-за того, что отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании Решения КСУ.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020 лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за такие нарушения, остаются в силе. Несмотря это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании Решения КСУ", - говорится в сообщении.

На сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения.

В НАПК отметили, что суды осуществляют рассмотрение дел об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК, составленными по таким статьям КУоАП: 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-5 (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков ), 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов). Среди этих протоколов 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 - в отношении высоких должностных лиц (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, Главы и заместителя Главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины) .

"Решением КСУ № 13-р/2020 не признавались неконституционными нормы Закона Украины "О предотвращении коррупции", нарушение которых является основанием для административной ответственности по указанным статьям", - подчеркнули в НАПК.

Несмотря на это, суды закрывают указанные дела. Поэтому НАПК обратилось к генпрокурору и главе ВСУ.

"Протоколы, составленные с соблюдением требований ст. 254-257 КоАП должностными лицами Национального агентства, уполномоченными на то приказом Главы Национального агентства/решением Национального агентства соответствии с положениями ч.1 ст. 13 Закона [Украины "О предотвращении коррупции"], являются надлежащими и допустимыми доказательствами [в судебных делах]", - говорится в письме главы НАПК.

Напомним, 30 ноября суд оштрафовал депутата от "Слуги народа" Руслана Горбенко из-за конфликта интересов. Депутат хотел узнать у Генпрокуратуры детали уголовного производства в отношении деятельности его фирмы.