ВАКС взял под стражу с альтернативой залога в 2 млн гривен и.о. директора порта "Черноморск"

Он подозревается в принятии неправомерной выгоды в размере 250 тыс долларов США.

ВАКС взял под стражу с альтернативой залога в 2 млн гривен и.о. директора порта "Черноморск"
Фото: пресслужба ВАКС

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что чиновник подозревается по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога, - до 8 февраля 2021 года.

Напомним, 11 декабря детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицу-посреднику о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 250 тыс долларов США.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП принадлежало большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому, когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, он потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тыс. долл. США.

По данным издания УНН, речь идет об одном из руководителей ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоре Шевченко.

10 декабря детективы НАБУ уличили в вымогательстве и получении взятки в 250 тыс. долларов США руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицо-посредника.

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