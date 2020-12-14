"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"

"Я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19".

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь "выдуманной".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "НАШ".

"У нас нет выводов, которым мы можем доверять. Выводы по вакцине, заслуживающие доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а временем и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, кто-то говорит о 50%, некоторые считают нормальным 30% ... Для меня звучит даже это ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, то что же она лечит и не вредит ли?" - сказал нардеп.

"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - добавил Камельчук.

Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе в Украине, депутат назвал "ловушкой".

Отметим, что коронавирусом переболели многие депутаты Рады, спикер и вице-спикер. В начале ноября ковид также перенес президент Владимир Зеленский.

Напомним, на утро 14 декабря в мире зарегистрировали 539 289 новых случаев коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных с начала пандемии превысила 72,6 млн.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что массовая вакцинация украинцев начнется в апреле 2021 года. Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина планирует вакцинировать всех граждан за счет государства.