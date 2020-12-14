?Чернобыльский заповедник занесли в обновленную базу природоохранных территорий мира

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник занесли в обновленную базу природоохранных территорий мира (The World Database on Protected Areas).

Об этом сообщается на сайте заповедника.

Protected Planet - это глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях, совместный проект программы ООН по охране окружающей среды и Международного союза охраны природы.

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу - очень важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины, ведь это приближает наше государство к выполнению международных обязательств, принятых в сфере охраны окружающей среды! Более того, многие платформы включают WDPA для предоставления интегрированной информации разнообразным пользователям, включая запросы предприятий и правительств в различных секторах, в т.ч. горнодобывающей, нефтегазовой и финансовой отрасли. То есть, теперь WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике", - отметили в пресс-службе заповедника.

Напомним, Чернобыльский заповедник создали в 2016 году, он расположен в зоне отчуждения. Флора заповедника насчитывает 1 256 видов растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. Среди них- краснокнижные растения. На территории заповедника обитает 300 видов животных, из которых 75 видов занесены в Красную книгу Украины.