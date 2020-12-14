Журналисты требуют снять с рассмотрения законопроект "О медиа"

Действующая редакция проекта закона, по их словам, не учитывает предложения и замечания представителей СМИ, ОБСЕ и экспертов Совета Европы.

Журналисты требуют снять с рассмотрения законопроект "О медиа"
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Фото: Анна Стешенко

Представители средств массовой информации, журналистских, медийных и общественных организаций, блогеры и корреспонденты в социальных сетях требуют снять с рассмотрения Верховной Рады Украины законопроект "О медиа" (№2693д) как такой, который ограничивает свободу слова в стране. С соответствующим заявлением они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, народным депутатам, главам фракций и депутатских групп.

В обращении говорится, что авторы законопроекта "О медиа", который в мае был отправлен на доработку в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, не учли предложения журналистов и замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы и т.д.

В частности, не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: "Полноценно ввести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменение их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствования". Тогда как законопроект №2693-д "О медиа" устанавливает ограничения прав журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не исключительно незаконного контента, что является непропорциональной санкцией.

Также не учтены замечания экспертов Совета Европы по либерализации регулирования онлайн-медиа и печатной прессы и предоставлении дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа). Эксперты отмечали, что государства Европейского союза не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ. Консультант Совета Европы рекомендовала Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения тех директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта.

В свою очередь, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также, что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регуляторных учреждений или органов, а также способы их подотчетности. В то же время, в статье 90 законопроекта приведен перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим."

А Главное научно-экспертное управление Верховной Рады указывало на несоответствие законопроекта статьям 85 и 92 Конституции Украины. По заключению ГНЭУ, должна быть изменена структура и содержание законопроекта.

"Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается законодательство по медиа, - это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно - со стороны государства) выполнять свою работу. Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и из-за законопроекта "О Службе безопасности Украины", который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как законодательству, так и международным обязательствам Украины", - говорится в обращении представителей СМИ и блогеров.

Они призвали народных депутатов и президента "остановить попытки ограничить свободу слова и прав журналистов из-за принятия нового законодательства".

Обращение уже подписали: главный редактор издания "ГОРДОН" Олеся Бацман, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, телеведущая Наталья Влащенко, телеведущий, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павел Елизаров, директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско, глава правления "Национальной ассоциации Украинских медиа" Татьяна Котюжинская, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, журналист Сергей Лямец, блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец, глава Независимого медиа-профсоюза Украины Сергей Штурхецкий, телеведущий Савик Шустер.

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